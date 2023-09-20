«Брага» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В первом туре Лиги чемпионов встречаются «Брага» и «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Брага - Наполи
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Протокол игры
|45'Ди Лоренцо Джованни (0:1)
Матеус Лима•Гомес Виктор•Фонте Жозе• 55'Ньякате Сику•Борха Кристиан•Карвалью Витор•Али Мохамед Альмоатасембеллах•Джало Альваро• 44'Орта Рикарду•Брума Арминду•Руис Абель
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир13' (Эстигор Лео (13') •Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк• 19'Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео• 56'Осимхен Виктор• 41'Кварацхелия Хвича
20 сентября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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