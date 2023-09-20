«Галатасарай» - «Копенгаген»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

«Галатасарай» и «Копенгаген» проводят матч первого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Галатасарай - Копенгаген
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Протокол игры
|35'Эльюнусси Мохамед (0:1)
|58'Гонсалвеш Диогу (0:2)
Муслера Фернандо•Боэ Саша•Нельссон Виктор•Бардакчи Абдулкерим•Анхелиньо Хосе•Демирбай Керем59' (Оливейра Сержиу (59') •Торрейра Лукас•Зиеш Хаким 39'66' (Йылмаз Барыш (66') •Мертенс Дрис59' (Тете (59') •Актюркоглу Мухаммед66' (Заха Уилфрид (66') •Икарди Мауро
Грабара Камиль•Йелерт Элиас• 52'Вавро Денис•Дикс Кевин•Мелинг Биргер•Гонсалвеш Диогу71' (Оскарссон Орри (71') •Фальк Расмус•Лерагер Лукас• 11'Эльюнусси Мохамед•Ларссон Джордан71' (Классон Виктор (71') •Ачури Мохамед Элиас
20 сентября.
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