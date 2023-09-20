​Фанаты «Лацио» посвятили баннер Симеоне

Во вторник вечером «Лацио» и «Атлетико» проводили матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды не смогли выявить сильнейшего – игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Стоит сказать, что фанаты «Лацио» тепло встретили тренера «Атлетико» Диего Симеоне. В своё время, в 1999-2003 годах, аргентинец выступал за «лациале» как футболист. В 2000 году Симеоне с римской командой становился чемпионом Италии.

«Рим и «Лацио» всегда будут твоим домом. С возвращением, Эль-Чоло, наш чемпион Италии», - баннер с таким текстом развернули фанаты римлян на трибуне.

Отметим, что Диего Симеоне тренирует «Атлетико» с начала 2011 года.