​Хуммельс: Заслуженная победа «ПСЖ», но судья…

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Защитник немецкой команды Матс Хуммельс после игры сделал публикацию в социальных сетях.

«Плохая игра с нашей стороны и заслуженная победа «ПСЖ». Тем не менее, судья сегодня не был благосклонен к нам, было много неверных решений, как, например, назначенный пенальти. Так что им и нам нужно улучшиться перед второй игрой», - написал Хуммельс.

Во втором туре группового этапа «Боруссия» будет принимать «Милан», а «ПСЖ» сыграет на выезде против «Ньюкасла». Матчи пройдут в начале октября.