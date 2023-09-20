Вратарь «Лацио» Проведель: «Матч с «Атлетико» навсегда останется в моей памяти»

Вратарь римского «Лацио» Иван Проведель поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:1). Голкипер спас свою команду от поражения, забив гол в добавленное время.

«Эта игра останется навсегда в моей памяти. «Лацио» не заслуживал поражения. Такой матч должен придать нам правильный импульс. Кстати, я ранее уже забивал во второй лиге», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский клуб на выезде сыграет против шотландского «Селтика». Встреча состоится в Глазго 4 октября.