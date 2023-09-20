Тонали ответил, готов ли вернуться в «Милан»

Хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали ответил на вопрос о возможном возвращении в «Милан», который он покинул в летнее трансферное окно.

«Вернусь ли я когда-то в «Милан»? Я не знаю. Возможно, это произойдет, а может, и нет. Футбол – непредсказуемая вещь. Однако я не отказываюсь от возможного возвращения. Не могу и не хочу скрывать свои теплые чувства к этому клубу», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Накануне «Ньюкасл» провел гостевой поединок с «Миланом» в групповом раунде Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.