Гвардиола: «Трудно превзойти Анчелотти, когда дело касается побед в Лиге чемпионов»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно того, может ли он посоревноваться с итальянским специалистом Карло Анчелотти по количеству побед в Лиге чемпионов.

«Выиграть больше кубков Лиги чемпионов, чем Анчелотти? У вас вряд ли получится превзойти Карло, когда дело касается побед в этом турнире. Я моложе, чем он, и у меня еще есть время, однако, признаться честно, это не является моей целью», - передает слова испанского специалиста Madrid Universal.

На счету Анчелотти четыре триумфа в Лиге чемпионов. Что касается Гвардиолы, то он выигрывал этот турнир трижды.