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Гвардиола: «Трудно превзойти Анчелотти, когда дело касается побед в Лиге чемпионов»

20 Сентября 2023 • 12:05 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно того, может ли он посоревноваться с итальянским специалистом Карло Анчелотти по количеству побед в Лиге чемпионов.

«Выиграть больше кубков Лиги чемпионов, чем Анчелотти? У вас вряд ли получится превзойти Карло, когда дело касается побед в этом турнире. Я моложе, чем он, и у меня еще есть время, однако, признаться честно, это не является моей целью», - передает слова испанского специалиста Madrid Universal.

На счету Анчелотти четыре триумфа в Лиге чемпионов. Что касается Гвардиолы, то он выигрывал этот турнир трижды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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