Энрике высказал мнение о Хакими

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре марокканского защитника команды Ашрафа Хакими.

«Хакими – отличный футболист, который излучает невероятную энергию. Ему еще есть над чем работать, и я хочу помочь ему в этом. Очень круто, когда в команде есть такой игрок. Ашраф всегда принимает участие в важных моментах игры. Он обладает всеми характеристиками, достаточно хладнокровен, чтобы забивать голы, как это сделал в прошедшей встрече», - цитирует специалиста Lequipe.

В первом туре Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле одолел «Боруссию» со счетом 2:0.

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