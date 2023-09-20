Мостовой сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Интер»

Бывший полузащитник национальной сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящей встрече между «Реал Сосьедадом» и миланским «Интером» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«От этой игры жду голов. Может быть, «Интер» и превосходит своего соперника в уровне, однако «Реал» себя так просто в обиду не даст. Игра получится результативной», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Поединок между командами состоится на стадионе в Сан-Себастьяне сегодня, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.