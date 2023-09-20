Симеоне - о мяче голкипера «Лацио»: «Это редкость, но перед голом был фол»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о прошедшем поединке против римского «Лацио» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Такие голы являются редкостью. Кстати, перед голом вратаря было нарушение правил на Корреа. Затем соперник разыграл все свои карты и смог забить важный для себя гол. Во втором тайме мы имели несколько опасных моментов, однако не смогли их реализовать. По итогу «Лацио» наказал нас за это», - цитирует специалиста инсайдер Альфредо Педулла.

Напомним, что «матрасники» упустили победу, пропустив гол в компенсированное время.