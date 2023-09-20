Пулишич — об игре с «Ньюкаслом»: «Это был хороший матч с множеством возможностей»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич высказался о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (0:0).

Американский футболист отметил, что у его команды было множество возможностей забить гол, которыми «Милан» не воспользовался. При этом, по словам Пулишича, у «россонери» ещё будет шанс реабилитироваться.

«Это был хороший матч с множеством возможностей, но мы не смогли его выиграть. В футболе нужно уметь справляться с поражениями, но прелесть такого требовательного календаря в том, что сразу же нужно провести ещё один матч», — цитирует Пулишича Goal.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице группы F, отставая от первого «ПСЖ» на два очка.