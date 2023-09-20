Алдервейрельд высказался о поражении от «Барселоны» со счётом 0:5

Защитник бельгийского «Антверпена» Тоби Алдервейрельд поделился впечатлениями от разгромного поражения от каталонской «Барселоны» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-гранатовых».

«Мы отлично начали, но затем пропустили гол, это было досадно. У «Антверпена» очень молодая команда, это серьезный шаг для многих парней, поэтому не нужно сильно огорчаться. Мы приехали на «Камп Ноу» не за тремя очками, нужно быть реалистами. Заранее понимали, что, скорее всего, проиграем. Нам нужно сохранять спокойствие, мы можем исправиться в следующем матче на своем поле», - цитирует Тоби пресс-служба УЕФА.

Во втором туре бельгийцы у себя дома примут украинский «Шахтёр».