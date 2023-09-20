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Хау подвёл итоги матча «Милан» - «Ньюкасл»

20 Сентября 2023 • 09:40 Комментировать

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о ничейном результате матча с «Миланом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы не планировали глубоко защищаться. Игра в обороне не всегда получалась, но штрафную мы держали надежно. Знаем, что способны прибавлять. К следующему поединку подойдем с хорошим настроем.

Тонали? Он проделал большую работу на поле. Для Сандро это был эмоциональный матч. Он отлично проявил себя и сильно помог команде», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «сороки» на своем поле примут «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Эдди Хау
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