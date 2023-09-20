Сарри: «Лацио» не заслуживал поражения в матче с «Атлетико»

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о вчерашнем поединке против мадридского «Атлетико» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Моя команда не заслуживала поражения в этом матче. Возможно, наш гол кажется удачей, ведь его забил голкипер, но это совсем не так. Думаю, этот мяч является полностью заслуженным. «Лацио» должен стараться побеждать в отдельных эпизодах, и в прошедшей встрече мы старались сделать это», - передает слова специалиста инсайдер Альфредо Педулла.

Во втором туре групповой стадии римский клуб на выезде встретится с шотландским «Селтиком».