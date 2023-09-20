Консейсау назвал цель «Порту» в Лиге чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» одержал гостевую победу над украинским «Шахтёром» со счетом 3:1. О результате встречи высказался главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау.

«Отличные впечатления от матча. Мы сейчас в процессе развития команды, усиливаем свои качества. Довольны тремя набранными баллами, надеюсь, что продолжим побеждать. Хотим выйти в следующий раунд, это наша цель. Впереди нам предстоит еще долгий путь, чтобы воплотить ее в реальность», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Порту» на домашнем поле примет «Барселону».