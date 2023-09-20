Де Йонг оценил старт «Барселоны» в Лиге чемпионов

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о победе над бельгийским «Антверпеном» (5:0) в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы отлично начали этот розыгрыш турнира, если сравнивать с двумя предыдущими. Если будем делать то, что нужно, то будем в отличной форме до конца сезона.

Канселу? Он приносит команде много пользы. Этот защитник очень умело перемещается в атаку. Это одно из его лучших качеств», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Благодаря вчерашней победе каталонский гранд с тремя очками захватил лидерство в квартете Н.