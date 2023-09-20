Терзич объяснил, почему «Боруссия» проиграла «ПСЖ»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение от французского «ПСЖ» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Шмели» проиграли в Париже со счетом 0:2.

«В первой половине встречи моим подопечным не хватило смелости. Нужно было больше атаковать и действовать острее. После перерыва все увидели, что случается, когда продвигаешься на несколько метров вперед и надеешься на игрока, который тебя должен страховать. К сожалению, мы очень часто теряли мяч», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После первого тура «Боруссия» занимает последнее место в группе F.