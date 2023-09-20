Витинья рассказал, за счёт чего «ПСЖ» победил «Боруссию»

Хавбек «ПСЖ» Витинья высказался о домашней победе над дортмундской «Боруссией» в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижский гранд выиграл со счетом 2:0.

«Важный результат для нас. В этом матче мы были сильнее соперника. «ПСЖ» показал единство с первой и до последней минуты встречи. Хотелось бы, чтобы мы продолжали побеждать и в следующих играх», - передает слова футболиста Lequipe.

Благодаря вчерашнему успеху парижская команда набрала три балла и занимает первую строчку в своей группе. «Боруссия» пока находится на последней позиции.