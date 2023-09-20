Ван Боммель высказался о разгроме от «Барселоны»

Бывший игрок сборной Нидерландов, а ныне главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммель прокомментировал провальный старт своей команды в Лиге чемпионов. В первом туре бельгийцы были разгромлены «Барселоной» со счетом 0:5.

«Первые три удара соперника в створ были результативными. Не могу в чем-то обвинить свою команду, мне казалось, что мы неплохо владели мячом. Но это уровень Лиги чемпионов. Мы должны стремиться к этому, но сейчас очень далеки от этого. Однако в этом нет ничего постыдного», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Антверпен» занимает последнее место в группе Н, а «Барселона» - первое.