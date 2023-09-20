Фелиш высказался о победе «Барселоны» со счётом 5:0

Новичок каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш высказался о крупной победе над «Антверпеном» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 5:0, в активе португальского форварда два забитых мяча.

«Команда провела отличную игру. Я очень рад победе. Одноклубники помогают мне как можно побыстрее адаптироваться.

Мне нравится играть в нападении в паре с Робертом Левандовски. Я много наблюдал за его игрой до трансфера», - передает слова Фелиша пресс-служба УЕФА.

После первого тура подопечные Хави Эрнандеса занимают первое место в группе Н.