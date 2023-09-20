Хави оценил победу «Барселоны» со счётом 5:0 в Лиге чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над бельгийским «Антверпеном» со счетом 5:0. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес высказался о результате матча в беседе с журналистами.

«Я очень доволен нашей игрой. Мы добились отличного результата. Наверное, это было лучшее качество игры от команды с тех пор, как я занял пост главного тренера. Это именно тот путь, по которому мы хотим двигаться. Горжусь своими футболистами», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Барселона» набрала три очка и захватила первое место в своей группе.