Жинола: «ПСЖ» солидно стартовал в Лиге чемпионов»

Бывший футболист «ПСЖ» Давид Жинола высказал свое мнение об успешном старте команды в Лиге чемпионов УЕФА. В первом туре подопечные Луиса Энрике одержали домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. Голы забили Мбаппе и Хакими.

«Солидное выступление «ПСЖ» на старте турнира. Команда хотела исправиться за неудачу в матче с «Ниццей», и это получилось. Парижане победили и должны идти по своему пути. «ПСЖ» важно навязать свой стиль соперникам», - передает слова Давида пресс-служба УЕФА.

Подопечные Луиса Энрике набрали три балла и захватили лидерство в таблице квартета F.