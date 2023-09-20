Клозе отреагировал на поражение «Боруссии» от «ПСЖ»

Легенда немецкого футбола, бывший нападающий Мирослав Клозе поделился впечатлениями от гостевого поражения дортмундской «Боруссии» от французского «ПСЖ» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Шмели» уступили в Париже со счетом 0:2.

«После перерыва «Боруссии» откровенно не повезло. Однако исход поединка был решен еще в первом тайме, когда дортмундцы много раз отдавали мяч сопернику», - передает слова Мирослава пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» набрал три балла и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Дортмундский коллектив располагается на последней позиции.