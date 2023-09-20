Тренер «РБ Лейпцига» Розе высказался о победе над «Янг Бойз»

Рулевой немецкого «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о победе над швейцарским клубом «Янг Бойз» на старте группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немцы выиграли со счетом 3:1.

«Мне очень понравилось наблюдать за тем, как мои подопечные справлялись с трудностями в последние несколько недель. В этом матче мы играли без своего травмированного капитана, а также на поле не было Дани Ольмо. Команда уверенно защищалась и хорошо атаковала. Эта победа очень поможет нам. Ждем возвращения всех игроков в строй», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После первого тура «быки» делят с «Манчестер Сити» первое место в группе G.