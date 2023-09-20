Луис Энрике прокомментировал победный старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с представителями СМИ после домашнего матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Парижский гранд отпраздновал победу со счетом 2:0. Голы забили Мбаппе и Хакими.

«Я доволен практически всем. Команда счастлива. Это был почти идеальный вечер для нас. Это первый тур, победить в нем очень важно. Но этот результат ничего пока не дает. Самое главное для нас – выиграть как можно больше матчей. «ПСЖ» отправится в Ньюкасл, чтобы снова показать свой футбол», - передает слова испанца Lequipe.

С тремя набранными баллами «ПСЖ» лидирует в таблице группы F.