Фюллькруг: «ПСЖ» заслуженно победил «Боруссию»

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг высказался о результате гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Немцы потерпели поражение в Париже со счетом 0:2.

«Боруссии» не повезло, но можно сказать, что мы заслуженно проиграли. Соперник сыграл так, как мы ожидали. Наша команда же не смогла показать то, что планировала. В этой встрече мы дали слишком много пространства «ПСЖ», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Голами в прошедшей встрече отметились нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти, и защитник Ашраф Хакими.