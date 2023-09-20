Коштинья: «Победа «Порту» над «Шахтёром» не вызывала сомнений»

Бывший футболист «Порту» Коштинья высказался о победе над украинским «Шахтёром» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Драконы» оказались сильнее со счетом 3:1.

«Мы понимали, что «Порту» является фаворитом этого матча. Команда доказала свой статус на поле. Соперник пытался бороться и даже смог забить хороший мяч, однако победа «Порту» не вызывала сомнений», - цитирует Коштинью пресс-служба УЕФА.

После первого тура «Порту» набрал три балла и располагается на второй строчке в таблице квартета Н. «Шахтёр» находится на третьей позиции.