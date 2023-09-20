​Мбаппе повторил свершение Кавани

Парижский «ПСЖ» удачно начал очередной сезон Лиги чемпионов, в первом матче группового раунда «ПСЖ» забил два мяча дортмундской «Боруссии». Среди отличившихся был, разумеется, и Килиан Мбаппе, который открыл свой лицевой счет в новом розыгрыше самого престижного клубного турнира футбольной Европы в первом же матче новой кампании.

Как оказалось, Мбаппе забивает в Лиге чемпионов за «ПСЖ» уже семь сезонов кряду, сравнявшись по этому показателю с уругвайцем Эдинсоном Кавани. Но чтобы стать единоличным обладателем рекорда, Мбаппе придется остаться в «ПСЖ» и на следующий сезон. А вот с этим могут возникнуть определенные проблемы.