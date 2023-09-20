​«Барселона» выдала свой лучший старт в Лиге чемпионов с 2016 года

Каталонская «Барселона» снова выиграла со счетом 5:0, повторив свой самый крупный счет при Хави Эрнандесе. Это случилось в матче с бельгийским «Антверпеном», в котором «Барса» выдала свой лучший старт в Лиге чемпионов за последние семь лет.

Тогда, в 2016 году, «Барселона» обыграла в первом же туре группового раунда несчастный шотландский «Селтик» со счетом 7:0, что, собственно, остается лучшим дебютом каталонского суперклуба в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

Напомним, что в последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в далеком 2015 году.