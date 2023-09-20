​Ямаль установил абсолютный рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» ударно дебютировала в Лиге чемпионов, команда забила пять мячей бельгийскому «Антверпену». Незадолго до конца игры наставник «Барселоны» Хави Эрнандес выпустил на поле Ламина Ямаля, который автоматически установил новый рекорд самого престижного футбольного турнира Европы для «Барселоны», став самым юным дебютантом в истории турнира для каталонцев.

На данный момент Ямалю 16 лет и 68 дней, и он лишь 50 дней не дотянул до рекорда Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии», который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте шестнадцати лет и 18 дней.