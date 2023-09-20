Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Ямаль установил абсолютный рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

20 Сентября 2023 • 01:37 Комментировать
Барселона
5:0
Антверпен
окончен

Каталонская «Барселона» ударно дебютировала в Лиге чемпионов, команда забила пять мячей бельгийскому «Антверпену». Незадолго до конца игры наставник «Барселоны» Хави Эрнандес выпустил на поле Ламина Ямаля, который автоматически установил новый рекорд  самого престижного футбольного турнира Европы для «Барселоны», став самым юным дебютантом в истории турнира для каталонцев.

На данный момент Ямалю 16 лет и 68 дней, и он лишь 50 дней не дотянул до рекорда Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии», который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте шестнадцати лет и 18 дней.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Юссуфа Мукоко Ламин Ямаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
3
Видео
Окончен
Милан Милан
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
2.50 2.65 4.00
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Порту Порту
1
3
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Д Боруссия Д
2
0
1.84 4.30 4.00
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Антверпен Антверпен
5
0
1.20 7.60 14.00
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Селтик Селтик
2
0
1.63 4.40 5.10
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Црвена Звезда Црвена Звезда
3
1
1.09 12.00 31.00
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Атлетико М Атлетико М
1
1
2.90 3.20 2.65
Видео
20.09.23 в 19:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Унион Берлин Унион Берлин
1.33 5.60 9.80
Видео
20.09.23 в 19:45
Галатасарай Галатасарай
Копенгаген Копенгаген
1.65 4.80 4.70
Видео
20.09.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
ПСВ ПСВ
1.57 4.50 5.80
Видео
20.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Интер Милан Интер Милан
2.85 3.50 2.55
Видео
20.09.23 в 22:00
Брага Брага
Наполи Наполи
3.55 3.80 2.07
Видео
20.09.23 в 22:00
Бенфика Бенфика
Зальцбург Зальцбург
1.49 4.70 7.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.68 4.30 5.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Севилья Севилья
Ланс Ланс
2.14 3.70 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
01:58 · Лига чемпионов
​Мбаппе повторил свершение Кавани
01:53 · Франция. Лига 1
​Мбаппе нагнал Анри по голам в Лиге чемпионов за конкретный клуб
01:48 · Лига чемпионов
​«Барселона» выдала свой лучший старт в Лиге чемпионов с 2016 года
01:37 · Лига чемпионов
​Ямаль установил абсолютный рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов
01:02 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Упустили много шансов в последних матчах»
00:50 · Лига чемпионов
​Гвардиола рассказал, что сообщил своим игрокам в перерыве матча с «Црвеной Звездой»
00:42 · Лига чемпионов
​Бергоми: «Милан» должен был выигрывать ещё в первом тайме»
00:24 · Лига чемпионов
​«Лацио» побил итальянский антирекорд «Ромы»
00:07 · Лига чемпионов
Проведель стал лишь вторым вратарём, забивавшим в Лиге чемпионов с игры
19 Сентября
23:59 · Лига чемпионов
«Фейеноорд» одолел «Селтик» в стартовой битве
23:58 · Лига чемпионов
Гол вратаря в последней атаке позволил «Лацио» не проиграть «Атлетико»
23:56 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл первый тайм «Црвене Звезде», но в итоге, конечно, победил
23:53 · Лига чемпионов
​Барриос побил рекорд Сауля в «Атлетико»
23:37 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» забивает в групповом раунде Лиги чемпионов уже 45 матчей кряду, начиная с 2015 года
23:36 · Лига чемпионов
Жиру подвёл итоги матча против «Ньюкасла»
Все новости
Рекомендуем