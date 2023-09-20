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Гвардиола: «Упустили много шансов в последних матчах»

20 Сентября 2023 • 01:02 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Црвена Звезда
окончен

Английский «Манчестер Сити» заставил поволноваться своих поклонников в первом туре группового раунда Лиги чемпионов - команда Хосепа Гвардиолы проиграла первый тайм сербской «Црвене Звезде», но взяла свое во второй половине встречи. Каталонский специалист посетовал на большое количество упущенных моментов.

- Даже не знаю, сколько мы упустили возможностей в последних двух матчах... Мы играли очень хорошо, но не могли забить. Но благодаря нашей стабильной настойчивости мы все-таки выиграли, - цитирует слова Гвардиолы TNT Sports.

«Манчестер Сити» является действующим обладателем Лиги чемпионов.


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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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