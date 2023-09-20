​Гвардиола рассказал, что сообщил своим игрокам в перерыве матча с «Црвеной Звездой»

«Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» в первом туре начавшегося группового раунда Лиги чемпионов, но победа далась гегемону не так и просто - в первом тайме забить получилось только у сербов, и лишь во второй половине встречи все встало на свои места. Каталонский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал прессе, о чем поговорил со своими игроками в перерыве игры.

- Я сказал им - ребята, я не могу сказать, что вы играете плохо. Но давайте просто забудем результат и сыграем спокойно. Так все и получилось, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

Напомним, что «Манчестер Сити» выступает в качестве действующего победителя Лиги чемпионов.