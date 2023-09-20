​Бергоми: «Милан» должен был выигрывать ещё в первом тайме»

Бывший футболист миланского «Интера» Джузеппе Бергоми, проведший в этом клубе всю свою карьеру, считает, что «Милан» должен был обыгрывать «Ньюкасл» в своем первом матче в новой кампании в Лиге чемпионов. Встреча с англичанами, напомним, закончилась по нулям.

- Для «Милана» это очевидная упущенная возможность. Создали проблемы «Ньюкаслу» и должны были выигрывать еще в первом тайме. А во второй половине встречи все стал сложнее, - цитирует слова Бергоми

В последний раз итальянский «Милан» побеждал в самом престижном футбольном турнире Европы в далеком 2007 году.