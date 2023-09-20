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Лига чемпионов

​«Лацио» побил итальянский антирекорд «Ромы»

20 Сентября 2023 • 00:24 Комментировать
Лацио
1:1
Атлетико М
окончен

Римский «Лацио» сыграл с мадридским «Атлетико» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов, и уже к 30-й минуте итальянский клуб «выполнил свою задачу на матч» - пропустил.

Дело в том, что «Лацио» пропускает в матчах Лиги чемпионов хронически - серия из матчей, в которых римляне пропускают в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, сегодня достигла двадцати игр.

По этому параметру «Лацио» установил итальянский антирекорд турнира, так как предыдущим обладателем этого сомнительного достижения была... «Рома», пропускавшая в свое время в 1девятнадцати матчах Лиги чемпионов кряду.


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Лацио Атлетико Мадрид
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