Проведель стал лишь вторым вратарём, забивавшим в Лиге чемпионов с игры

Голкипер «Лацио» Иван Проведель сравнял счёт во вторничном матче римлян против мадридского «Атлетико». Это случилось в самом конце игры – на пятой добавленной минуте, в итоге команды сыграли со счётом 1:1.

Как сообщает Opta Sports, Проведель стал лишь вторым вратарём, который забил гол в Лиге чемпионов. Если не брать голы с пенальти, то только вратарь бельгийского «Стандарда» Синан Болат забивал в ЛЧ – в 2009 году он отличился против АЗ. Та игра кстати тоже завершилась вничью – 1:1, а Болат пришёл в штрафную оппонентов в самой концовке игры.