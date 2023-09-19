«Фейеноорд» одолел «Селтик» в стартовой битве

«Фейеноорд» и «Селтик» бились за очки на старте Лиги чемпионов. Расклад сил на поле был примерно равным. В первом тайме команды обменялись коварными дальними ударами, с которыми голкиперы все же справились, а на 45-й минуте Келвин Стенгс со штрафного прошил стенку, и Джо Харт не успел выручить - 1:0. На экваторе второго тайма шотландцы остались в меньшинстве после удара локтем со стороны Густава Лагербильке. Также был назначен пенальти, и Игор Пайшао с точки не смог переиграть Харта. Тут же еще одно удаление у гостей, грубейший прием Одина Тьяго Хольма, и «Селтик» вдевятером. Лютсхарел Гертрейда тут же забил второй гол своей команды, но ВАР отменил взятие ворот. Вскоре отличился Алиреза Джаханбакш, который метров с 12 с подбора запустил мяч в сетку - 2:0. Ондржей Лингр замкнул прострел в компенсированное время, но его гол отменили - вне игры.