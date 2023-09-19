Гол вратаря в последней атаке позволил «Лацио» не проиграть «Атлетико»

Фавориты группы А Лиги чемпионов «Лацио» и «Атлетико» провели очень упорный матч. Первая треть игры прошла без моментов, после чего Луис Альберто получил мяч справа и с линии штрафной пробил очень близко от штанги. Тут же Пабло Барриос выстрелил метров с 30, мяч по пути задел защитника, рикошет смутил голкипера, и он не выручил - испанцы повели. После ошибки вратаря гостей Чиро Иммобиле наносил удар из пределов штрафной, но точно в Яна Облака. Еще один неприятный рикошет. На сей раз наносил удар Альваро Мората, и мяч отскочил в штангу. В концовке итальянцы прибавили и на пятой компенсированной минуте вырвали ничью. Гол забил пришедший на помощь одноклубникам вратарь Иван Проведель - 1:1.

«Атлетико» начал путь в Лиге чемпионов с упущенной победы.