Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гол вратаря в последней атаке позволил «Лацио» не проиграть «Атлетико»

19 Сентября 2023 • 23:58 Комментировать
Лацио
1:1
Атлетико М
окончен

Фавориты группы А Лиги чемпионов «Лацио» и «Атлетико» провели очень упорный матч. Первая треть игры прошла без моментов, после чего Луис Альберто получил мяч справа и с линии штрафной пробил очень близко от штанги. Тут же Пабло Барриос выстрелил метров с 30, мяч по пути задел защитника, рикошет смутил голкипера, и он не выручил - испанцы повели.  После ошибки вратаря гостей Чиро Иммобиле наносил удар из пределов штрафной, но точно в Яна Облака. Еще один неприятный рикошет. На сей раз наносил удар Альваро Мората, и мяч отскочил в штангу. В концовке итальянцы прибавили и на пятой компенсированной минуте вырвали ничью. Гол забил пришедший на помощь одноклубникам вратарь Иван Проведель - 1:1.

«Атлетико» начал путь в Лиге чемпионов с упущенной победы.

Протокол игры  
Лацио1:1Атлетико М
  29'Ривас Пабло Барриос (0:1)
(1:1) Проведель Иван90'  
Проведель ИванМарушич АдамПатрик  84'Романьоли АлессиоПеллегрини Лука 38' (Лаццари Мануэль ( 38') Камада Даити 62' (Гендузи Маттео ( 62') Весино Матиас 77' (Педро Родригес ( 77') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 62' (Исаксен Густав ( 62') Иммобиле Чиро  84'Дзакканьи Маттиа 77' (Катальди Данило ( 77')
Запасные: Хюсай ЭльсейдКастельянос ВалентинХила МариоРовелла НиколоСепе ЛуиджиКазале Николо
Облак ЯнСавич СтефанВитсель Аксель 75' (Корреа Анхель ( 75'  90') Эрмосо МариоМолина НауэльЛино Сэмуел  67' 79' (Рикельме Родриго ( 79') Льоренте МаркосРивас Пабло Барриос 46' (Хименес Хосе ( 46') Ньигес СаульГризманн Антуан  26'Мората Альваро
Запасные: Калатрава АлексКостис ИлиасГрбич ИвоЭль Жебари СалимГалан ХавиАспиликуэта СесарМиниГомис Антонио
19 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Атлетико Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
3
4.30 4.10 1.81
Видео
Окончен
Милан Милан
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
2.55 3.55 2.80
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Порту Порту
1
3
3.75 3.75 2.00
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Д Боруссия Д
2
0
1.78 4.10 4.50
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Антверпен Антверпен
5
0
1.31 5.80 11.00
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Селтик Селтик
2
0
1.74 4.10 4.70
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Црвена Звезда Црвена Звезда
3
1
1.09 13.00 27.00
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Атлетико М Атлетико М
1
1
2.90 3.45 2.55
Видео
20.09.23 в 19:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Унион Берлин Унион Берлин
1.33 5.60 9.80
Видео
20.09.23 в 19:45
Галатасарай Галатасарай
Копенгаген Копенгаген
1.65 4.80 4.70
Видео
20.09.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
ПСВ ПСВ
1.57 4.50 5.80
Видео
20.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Интер Милан Интер Милан
2.85 3.50 2.55
Видео
20.09.23 в 22:00
Брага Брага
Наполи Наполи
3.55 3.80 2.07
Видео
20.09.23 в 22:00
Бенфика Бенфика
Зальцбург Зальцбург
1.49 4.70 7.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.68 4.30 5.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Севилья Севилья
Ланс Ланс
2.14 3.70 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
01:02 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Упустили много шансов в последних матчах»
00:50 · Лига чемпионов
​Гвардиола рассказал, что сообщил своим игрокам в перерыве матча с «Црвеной Звездой»
00:42 · Лига чемпионов
​Бергоми: «Милан» должен был выигрывать ещё в первом тайме»
00:24 · Лига чемпионов
​«Лацио» побил итальянский антирекорд «Ромы»
00:07 · Лига чемпионов
Проведель стал лишь вторым вратарём, забивавшим в Лиге чемпионов с игры
19 Сентября
23:59 · Лига чемпионов
«Фейеноорд» одолел «Селтик» в стартовой битве
23:58 · Лига чемпионов
Гол вратаря в последней атаке позволил «Лацио» не проиграть «Атлетико»
23:56 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл первый тайм «Црвене Звезде», но в итоге, конечно, победил
23:53 · Лига чемпионов
​Барриос побил рекорд Сауля в «Атлетико»
23:37 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» забивает в групповом раунде Лиги чемпионов уже 45 матчей кряду, начиная с 2015 года
23:36 · Лига чемпионов
Жиру подвёл итоги матча против «Ньюкасла»
23:20 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в первом тайме
23:14 · Лига чемпионов
​Тонали: «Буду всегда помнить этот вечер»
23:00 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в первом тайме
22:55 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» обыгрывает «Манчестер Сити», сербы нанесли один удар, «горожане» - 22
Все новости
Рекомендуем