Мбаппе реализовал пенальти, Хакими забил «бывшим», а «ПСЖ» обыграл трусливую «Боруссию»

«ПСЖ» и «Боруссия» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура ЛЧ состоялся 19 сентября на стадионе «Парк де Пренс».

Центральным матчем первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов стала битва в Париже. «ПСЖ» испытывает колоссальные проблемы на старте нового сезона, а ещё и получил группу смерти в своё распоряжение. Начали парижане дома, в соперниках – дортмундская «Боруссия», страдающая после отъезда Беллингема. В новом сезоне пока не проигрывали, но уже дважды потеряли очки с аутсайдерами.

На «Парк де Пренс» дортмундцы, кажется, приехали отстаивать нули. Они сразу же приняли правила игры от «ПСЖ» Луиса Энрике. 70% владения мячом, тонна поперечных передач, постоянное давление, но минимум обострения. При огромном территориальном преимуществе моменты у парижан возникали ну очень редко. И чаще всего незапланированно. То Витинья приложится с дальней дистанции, содрогнув штангу ворот Кобеля. То Хакими окажется на месте центрфорварда и пробьёт в защитника после скидки Мбаппе.

В остальном давление «ПСЖ» приносило только угловые удары. За один лишь первый тайм парижане накопили их десять штук, буквально вдавив «Боруссию» в штрафную площадь. Неприятный момент возник лишь один. Мяч по касательной задел руку Зюле после корнера, арбитр даже взял паузу на проверку, однако его помощники подсказали, что пенальти за такое ставить не стоит, и игра продолжилась.

Но рука Зюле всё-таки ещё сыграла против «Боруссии». Только начался второй тайм, как удар от Мбаппе отскочил в руку Никласа. В этот раз Хесус Хиль Мансано пенальти назначил, а реализовал его Килиан Мбаппе. Француз пробил в левый угол, Кобель прыгнул туда же, но дотянуться не сумел – 1:0. «ПСЖ» продолжил атаковать, «Боруссия» продолжила обороняться. Как будто и не было забитого гола. По такому сценарию логично, что прилетел и второй.

В этот раз сработал комбинационный футбол «ПСЖ». Шикарная длинная «стеночка» прошла у Витиньи и Хакими на правом полуфланге. В завершении португалец отдал на Ашрафа, тот убрал на замахе Хуммельса и пробил «шведой», обкрутив Кобеля – 2:0. Хакими извинился перед трибуной «Боруссии», после того как отпраздновал гол в ворота «бывших». А темп матча после этого колоссально рухнул. «Боруссия» вроде и хотела отыграться, чаще шла в атаку, но делала это как-то боязливо. А «ПСЖ» выполнил задачу и просто сохранял нужный счёт.

И сохранил в итоге. Побеждает Париж на старте группового этапа, а Дортмунд закономерно проигрывает, уж слишком явно «Боруссия» приехала отстаивать 0:0.