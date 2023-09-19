Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мбаппе реализовал пенальти, Хакими забил «бывшим», а «ПСЖ» обыграл трусливую «Боруссию»

19 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать (1)
ПСЖ
2:0
Боруссия Д
окончен

«ПСЖ» и «Боруссия» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура ЛЧ состоялся 19 сентября на стадионе «Парк де Пренс».

Протокол игры  
ПСЖ2:0Боруссия Д
(1:0) Мбаппе Килиан49'  
(2:0) Хакими Ашраф58'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосШкриньяр МиланЭрнандес Люка 88' (Данилу Перейра ( 88') Заир-Эмери УорренУгарте МануэльВитинья II 80' (Кан-Ин Ли ( 80') Дембеле УсманКоло-Муани Рандаль 80' (Рамуш Гонсалу ( 80') Мбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосМукиэле НордиБаркола БредлиФабиан РуисНавас КейлорТенас Арнау
Кобель ГрегорЗюле НикласХуммельс МатсШлоттербек Нико  66'Вольф Мариус 77' (Бенсебаини Рами ( 77') Рюэрсон ЮлианБрандт Юлиан 62' (Ройс Марко ( 62') Джан Эмре  67' 76' (Байно-Гиттенс Джейми ( 76') Забитцер Марсель 14' (Нмеча Феликс ( 14') Адейеми КаримМален Дониэлл 62' (Фюллькруг Никлас ( 62')
Запасные: Дюранвилль ЮлиенЛотка МарсельРейна ДжованниМукоко ЮссуфаЭзкан СалихМайер Александер IIАллер Себастьян
19 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Центральным матчем первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов стала битва в Париже. «ПСЖ» испытывает колоссальные проблемы на старте нового сезона, а ещё и получил группу смерти в своё распоряжение. Начали парижане дома, в соперниках – дортмундская «Боруссия», страдающая после отъезда Беллингема. В новом сезоне пока не проигрывали, но уже дважды потеряли очки с аутсайдерами.

На «Парк де Пренс» дортмундцы, кажется, приехали отстаивать нули. Они сразу же приняли правила игры от «ПСЖ» Луиса Энрике. 70% владения мячом, тонна поперечных передач, постоянное давление, но минимум обострения. При огромном территориальном преимуществе моменты у парижан возникали ну очень редко. И чаще всего незапланированно. То Витинья приложится с дальней дистанции, содрогнув штангу ворот Кобеля. То Хакими окажется на месте центрфорварда и пробьёт в защитника после скидки Мбаппе.

В остальном давление «ПСЖ» приносило только угловые удары. За один лишь первый тайм парижане накопили их десять штук, буквально вдавив «Боруссию» в штрафную площадь. Неприятный момент возник лишь один. Мяч по касательной задел руку Зюле после корнера, арбитр даже взял паузу на проверку, однако его помощники подсказали, что пенальти за такое ставить не стоит, и игра продолжилась.

Но рука Зюле всё-таки ещё сыграла против «Боруссии». Только начался второй тайм, как удар от Мбаппе отскочил в руку Никласа. В этот раз Хесус Хиль Мансано пенальти назначил, а реализовал его Килиан Мбаппе. Француз пробил в левый угол, Кобель прыгнул туда же, но дотянуться не сумел – 1:0. «ПСЖ» продолжил атаковать, «Боруссия» продолжила обороняться. Как будто и не было забитого гола. По такому сценарию логично, что прилетел и второй.

В этот раз сработал комбинационный футбол «ПСЖ». Шикарная длинная «стеночка» прошла у Витиньи и Хакими на правом полуфланге. В завершении португалец отдал на Ашрафа, тот убрал на замахе Хуммельса и пробил «шведой», обкрутив Кобеля – 2:0. Хакими извинился перед трибуной «Боруссии», после того как отпраздновал гол в ворота «бывших». А темп матча после этого колоссально рухнул. «Боруссия» вроде и хотела отыграться, чаще шла в атаку, но делала это как-то боязливо. А «ПСЖ» выполнил задачу и просто сохранял нужный счёт.

И сохранил в итоге. Побеждает Париж на старте группового этапа, а Дортмунд закономерно проигрывает, уж слишком явно «Боруссия» приехала отстаивать 0:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
redwhite1959
20 Сентября 2023 в 00:05
Отличная команда сейчас у Энрике - сбалансированная, техничная, тактически грамотная и - без Неймара и Месси - намного более мобильная! Не согласен с автором на счёт "трусливого" Дортмунда, который приехал отстаивать в Париже 0-0. "Боруссия" не выглядела "мальчиком для битья", сыграла в свою силу. Просто Париж был хорош и выглядел более классной командой. Посмотрев две игры этой группы, с большой долей вероятности можно сказать, что именно Париж и Дортмунд выйдут в плэй-офф.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
3
4.30 4.10 1.81
Видео
Окончен
Милан Милан
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
2.55 3.55 2.80
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Порту Порту
1
3
3.75 3.75 2.00
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Д Боруссия Д
2
0
1.78 4.10 4.50
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Антверпен Антверпен
5
0
1.31 5.80 11.00
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Селтик Селтик
2
0
1.74 4.10 4.70
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Црвена Звезда Црвена Звезда
3
1
1.09 13.00 27.00
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Атлетико М Атлетико М
1
1
2.90 3.45 2.55
Видео
20.09.23 в 19:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Унион Берлин Унион Берлин
1.33 5.60 9.80
Видео
20.09.23 в 19:45
Галатасарай Галатасарай
Копенгаген Копенгаген
1.65 4.80 4.70
Видео
20.09.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
ПСВ ПСВ
1.57 4.50 5.80
Видео
20.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Интер Милан Интер Милан
2.85 3.50 2.55
Видео
20.09.23 в 22:00
Брага Брага
Наполи Наполи
3.55 3.80 2.07
Видео
20.09.23 в 22:00
Бенфика Бенфика
Зальцбург Зальцбург
1.49 4.70 7.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.68 4.30 5.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Севилья Севилья
Ланс Ланс
2.14 3.70 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
01:02 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Упустили много шансов в последних матчах»
00:50 · Лига чемпионов
​Гвардиола рассказал, что сообщил своим игрокам в перерыве матча с «Црвеной Звездой»
00:42 · Лига чемпионов
​Бергоми: «Милан» должен был выигрывать ещё в первом тайме»
00:24 · Лига чемпионов
​«Лацио» побил итальянский антирекорд «Ромы»
00:07 · Лига чемпионов
Проведель стал лишь вторым вратарём, забивавшим в Лиге чемпионов с игры
19 Сентября
23:59 · Лига чемпионов
«Фейеноорд» одолел «Селтик» в стартовой битве
23:58 · Лига чемпионов
Гол вратаря в последней атаке позволил «Лацио» не проиграть «Атлетико»
23:56 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл первый тайм «Црвене Звезде», но в итоге, конечно, победил
23:53 · Лига чемпионов
​Барриос побил рекорд Сауля в «Атлетико»
23:37 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» забивает в групповом раунде Лиги чемпионов уже 45 матчей кряду, начиная с 2015 года
23:36 · Лига чемпионов
Жиру подвёл итоги матча против «Ньюкасла»
23:20 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в первом тайме
23:14 · Лига чемпионов
​Тонали: «Буду всегда помнить этот вечер»
23:00 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в первом тайме
22:55 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» обыгрывает «Манчестер Сити», сербы нанесли один удар, «горожане» - 22
Все новости
Рекомендуем