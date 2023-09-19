«Манчестер Сити» неожиданно проиграл первый тайм «Црвене Звезде», но в итоге, конечно, победил

Первый тайм матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Црвена Звезда» получился оригинальным. «Горожане» 45 минут «висели» на чужих воротах и 22 раза пытались пробить, но пропустили «в раздевалку» в контратаке с первого удара соперника, это Осман Букари реализовал свой шанс. До этого Родри пробил рядом со штангой, Эрлинг Холанн головой направил мяч в перекладину. Натан Аке выиграл воздух, но голкипер парировал опасную попытку, Холанн в касание стрельнул неточно по высоте. Хулиан Альварес и Фоден также проверили вратаря.

Сразу после перерыва «горожане» отыгрались, Холанн тонко по вертикали отдал на Альвареса, который с правого края вратарской не промахнулся. Кайл Уокер тут же отправил мяч в сетку ворот, но из офсайда. Холанн дважды расстреливал ворота - голкипер на месте. Но и Омри Глазер не безгрешен, после подачи Альвареса со штрафного он непростительно грубо ошибся, играя на выходе, и кулаком переправил мяч в свои ворота. Холанн снова был на острие, но вратарь парировал его удар в штангу. А вот Родри продвинулся к линии штрафной без сопротивления и аккуратно вложил мяч впритирку с правой штангой - 3:1. В самой концовке невезучий норвежец с линии вратарской не смог забить в борьбе.