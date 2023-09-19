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«Манчестер Сити» неожиданно проиграл первый тайм «Црвене Звезде», но в итоге, конечно, победил

19 Сентября 2023 • 23:56 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Црвена Звезда
окончен

Первый тайм матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Црвена Звезда» получился оригинальным. «Горожане» 45 минут «висели» на чужих воротах и 22 раза пытались пробить, но пропустили «в раздевалку» в контратаке с первого удара соперника, это Осман Букари реализовал свой шанс. До этого Родри пробил рядом со штангой, Эрлинг Холанн головой направил мяч в перекладину. Натан Аке выиграл воздух, но голкипер парировал опасную попытку, Холанн в касание стрельнул неточно по высоте. Хулиан Альварес и Фоден также проверили вратаря.

Сразу после перерыва «горожане» отыгрались, Холанн тонко по вертикали отдал на Альвареса, который с правого края вратарской не промахнулся. Кайл Уокер тут же отправил мяч в сетку ворот, но из офсайда. Холанн дважды расстреливал ворота - голкипер на месте. Но и Омри Глазер не безгрешен, после подачи Альвареса со штрафного он непростительно грубо ошибся, играя на выходе, и кулаком переправил мяч в свои ворота. Холанн снова был на острие, но вратарь парировал его удар в штангу. А вот Родри продвинулся к линии штрафной без сопротивления и аккуратно вложил мяч впритирку с правой штангой - 3:1. В самой концовке невезучий норвежец с линии вратарской не смог забить в борьбе.

Протокол игры  
Манчестер Сити3:1Црвена Звезда
  45'Букари Осман (0:1)
(1:1) Альварес Хулиан47'  
(2:1) Альварес Хулиан60'  
(3:1) Родри Эрнандес73'  
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш Рубен  56' 84' (Льюис Рико ( 84') Аке НатанГомес Серхио 58' (Аканджи Мануэль ( 58') Луис Матеус IIРодри Эрнандес  24' 83' (Бобб Оскар ( 83') Силва Бернарду 44' (Докю Жереми ( 44') Альварес ХулианФоден Фил 83' (Филлипс Кэлвин ( 83') Холанн Эрлинг
Запасные: Гвардиол ЙошкоОртега ШтефанКарсон Скотт
Глазер ОмриДжига НассерДрагович АлександрМитрович Стефан 77' (Лучич Владимир ( 77') Мияйлович СрджанРодич Милан  32'Ин-Бом Хван 82' (Кангва Кингс ( 82') Стаменич Марко  82'Иванич Мирко 68' (Олайинка Питер ( 68') Букари Осман 82' (Дегенек Милош ( 82') Ндиайе Чериф 68' (Крассо Жан-Филипп ( 68')
Запасные: Катай АлександарГелор КонгаСпайич УрошМилунович НеманьяПопович ЗоранВасильевич Никола IIIКабич Урош
19 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Манчестер Сити Црвена Звезда
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