«Шахтёр» пропустил три гола за полчаса и проиграл «Порту» на старте группового этапа ЛЧ

«Шахтёр» и «Порту» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура ЛЧ состоялся 19 сентября на стадионе «Фолькпаркштадион».

Донецкий «Шахтёр» домашний матч нового сезона ЛЧ встретил в Гамбурге. В гости (хотя формально матч гостевой для обеих команд) пожаловал грозный «Порту». И грозность свою португальцы начали доказывать с первых минут. Матч вообще получился очень бодрым, покатился с места в карьер, и уже к исходу получаса игры зрители увидели четыре гола. Основную «работу» взял на себя как раз «Порту».

Уже на восьмой минуте Алан Варела прицельно пальнул с дальней дистанции. Ризнык достал мяч у штанги, но перевёл точно на угол вратарской площади, куда набежал Галено. Бразилец без проблем добавил с пары метров – 0:1. «Шахтёр» вернулся очень быстро: Зубков забросил на ход Конопле, а тот моментально прострелил. 19-летний Кевин Келси выиграл борьбу, в касание пробив точно в дальний угол – 1:1.

Но «Порту» будто решил посоревноваться в скорострельности. Если украинцы отыгрались через пять минут, то португальцы вновь вышли вперёд через две. Правда, помог им Сикан. Даниил ужасающей передачей назад вывел Галено на рандеву с Рызником, а бразилец шансов воспользовался, оформив дубль – 1:2. Добивание оформил всё тот же Галено. Только на этот раз бразилец выступил ассистентом, разогнавшись слева и прострелив. В центре почему-то никто не держал Мехди Тареми, которому осталось лишь точно пробить с трёх метров – 1:3.

Мог иранский форвард и дубль оформить, выскочив на передачу из глубины. Сантиметров не хватило ему – первым к эпизоду успел голкипер «Шахтёра» и выбил мяч в подкате. Постепенно «Порту» стал снижать активность, однако Варела не закончил со своими дальними ударами. Один из них мог стать голевым, но Рызник вновь нырнул к штанге, переведя мяч на угловой. «Шахтёр» практически не огрызался, а ван Леувен не торопился с перестановками.

На тройную замену разродился голландский тренер в середине второго тайма, а Зубков поддержал тренд дальних ударов неплохим выстрелом под перекладину. Диогу Кошта выручил и более в игру не вступал по серьёзным поводам. А матч успокоился, в концовке обе команды уже приняли результат. С победы начинает «Порту», «Шахтёр» же уступает в домашнем матче и понимает, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов будет сложновато. Скорее всего, вся борьба ограничиться Лигой Европы, а в соперниках будет «Антверпен».