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«Шахтёр» пропустил три гола за полчаса и проиграл «Порту» на старте группового этапа ЛЧ

19 Сентября 2023 • 23:54 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:3
Порту
окончен

«Шахтёр» и «Порту» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура ЛЧ состоялся 19 сентября на стадионе «Фолькпаркштадион».

Протокол игры  
Шахтёр Донецк1:3Порту
  8'Галено Вандерсон (0:1)
(1:1) Келси Кевин13'  
  15'Галено Вандерсон (1:2)
  29'Тареми Мехди (1:3)
Ризнык ДмитрийКонопля Ефим  76' 76' (Гочолеишвили Гиорги ( 76') Лемкин Став 65' (Азаров Ираклий ( 65') Ракицкий ЯрославМироши НоватусНазарина ЕгорСтепаненко Тарас  32' 66' (Бондаренко Артём ( 66') Судаков ГеоргийЗубков АлександрКелси Кевин 66' (Кащук Алексей ( 66') Сикан Даниил  6' 81' (Эгиналдо де Соуза Лемос ( 81')
Запасные: Козик ЭдуардКастильо ДенилВьюнник БогданКрыськив ДмитрийОчеретько ОлегПузанков ТимурРудько Артур
Кошта ДиогуМариу Жоау III  55' 73' (Санчес Хорхе ( 73') Пепе КеплерКарму Давид  4'Занузи Зайду 46' (Венделл Боргес ( 46') Франко Андре 82' (Боржеш Гонсалу ( 82') Эуштакиу СтивенВарела АланГалено Вандерсон 90' (Консейсау Франсишку ( 90') Хайме Иван 73' (Нико Гонсалес ( 73') Тареми Мехди
Запасные: Франсиско МартинесКардозу ФабиуРомариуГруйич МаркоМартинес Антонио IIIРамош Клаудиу
19 сентября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

 

Донецкий «Шахтёр» домашний матч нового сезона ЛЧ встретил в Гамбурге. В гости (хотя формально матч гостевой для обеих команд) пожаловал грозный «Порту». И грозность свою португальцы начали доказывать с первых минут. Матч вообще получился очень бодрым, покатился с места в карьер, и уже к исходу получаса игры зрители увидели четыре гола. Основную «работу» взял на себя как раз «Порту».

Уже на восьмой минуте Алан Варела прицельно пальнул с дальней дистанции. Ризнык достал мяч у штанги, но перевёл точно на угол вратарской площади, куда набежал Галено. Бразилец без проблем добавил с пары метров – 0:1. «Шахтёр» вернулся очень быстро: Зубков забросил на ход Конопле, а тот моментально прострелил. 19-летний Кевин Келси выиграл борьбу, в касание пробив точно в дальний угол – 1:1.

Но «Порту» будто решил посоревноваться в скорострельности. Если украинцы отыгрались через пять минут, то португальцы вновь вышли вперёд через две. Правда, помог им Сикан. Даниил ужасающей передачей назад вывел Галено на рандеву с Рызником, а бразилец шансов воспользовался, оформив дубль – 1:2. Добивание оформил всё тот же Галено. Только на этот раз бразилец выступил ассистентом, разогнавшись слева и прострелив. В центре почему-то никто не держал Мехди Тареми, которому осталось лишь точно пробить с трёх метров – 1:3.

Мог иранский форвард и дубль оформить, выскочив на передачу из глубины. Сантиметров не хватило ему – первым к эпизоду успел голкипер «Шахтёра» и выбил мяч в подкате. Постепенно «Порту» стал снижать активность, однако Варела не закончил со своими дальними ударами. Один из них мог стать голевым, но Рызник вновь нырнул к штанге, переведя мяч на угловой. «Шахтёр» практически не огрызался, а ван Леувен не торопился с перестановками.

На тройную замену разродился голландский тренер в середине второго тайма, а Зубков поддержал тренд дальних ударов неплохим выстрелом под перекладину. Диогу Кошта выручил и более в игру не вступал по серьёзным поводам. А матч успокоился, в концовке обе команды уже приняли результат. С победы начинает «Порту», «Шахтёр» же уступает в домашнем матче и понимает, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов будет сложновато. Скорее всего, вся борьба ограничиться Лигой Европы, а в соперниках будет «Антверпен».

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Порту Шахтёр Донецк
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