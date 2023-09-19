​Барриос побил рекорд Сауля в «Атлетико»

Новая кампания в Лиге чемпионов началась для мадридского «Атлетико» с матча в Риме, где команда аргентинского специалиста Диего Симеоне, в свое время успевшего поиграть в итальянской составе, встретилась с римским «Лацио» - тем самым бывшим клубом Симеоне. «Атлетико» относительно быстро открыл счет - на исходе первых получаса игры Пабло Барриос забил свой первый гол в Лиге чемпионов за «матрасников».

Тем самым он побил прежний рекорд Сауля Нигьеса образца 2015 года, который забил «Астане» в возрасте 20 лет и 334 дней. Барриосу сейчас 20 и 96 дней - и отныне он является самым молодым автором гола в составе «Атлетико» в Лиге чемпионов.