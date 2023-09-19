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100-й гол Левандовски в еврокубках и дубль Фелиша: «Барселона» растерзала «Антверпен», второй раз подряд выиграв 5:0

19 Сентября 2023 • 23:52 Комментировать (6)
Барселона
5:0
Антверпен
окончен

В первом туре группы H Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса встречались «Барселона» и «Антверпен». Как и в других лигочемпионских матчах, перед стартовым свистком была объявлена минута молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко и наводнения в Ливии.

Протокол игры  
Барселона5:0Антверпен
(1:0) Фелиш Жоау11'  
(2:0) Левандовски Роберт19'  
(3:0) Батай Йелле22'  
(4:0) Гави54'  
(5:0) Фелиш Жоау66'  
Тер Штеген Марк-АндреКанселу Жоау 76' (Роберто Серхи ( 76') Кунде ЖюльКристенсен АндреасБальде АлехандроГюндоган ИлкайДе Йонг Френки 58' (Лопес Фермин ( 58') Гави  36' 58' (Ромеу Ориоль ( 58') Рафинья Диас 68' (Торрес Ферран ( 68') Левандовски РобертФелиш Жоау 68' (Ямаль Ламин ( 68')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерИньиго МартинесАлонсо Маркос
Бутез ЖанБатай Йелле 74' (Керк Джирано ( 74') Алдервейрельд ТобиКулибали СумайлаВейндал ОуэнВермирен АртурКейта МанделаМуйя Арбнор 83' (Валенсия Энтони ( 83') Эккеленкамп Юрген 60' (Юсуф Альхассан ( 60') Баликвиша Мишель-Анже 60' (Иленикена Джордж ( 60') Янссен Винсент 60' (Де Лат Ричи ( 60')
Запасные: Де Волф ОртвинЛамменс СеннеЭджуке ЧидераВан Ден Босх Зено
19 сентября.

И «Барселона», и «Антверпен» являются действующими чемпионами своих стран. Но если выигрыш испанской Ла лиги позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов, то победителю чемпионата Бельгии для этого необходимо пройти один квалификационный раунд. В нём «Антверпен» обыграл греческий АЕК как в общем по итогам двухматчевого противостояния, так и в каждом матче по отдельности (1:0 плюс 2:1).

Если брать дела команд в текущих национальных чемпионатах, то там «Барселона» идёт на втором месте сразу позади мадридского «Реала», отставая от него на два балла. Каталонцы имеют в Примере четырёхматчевую победную серию, а в прошлом туре разгромили «Бетис» со счётом 5:0. «Антверпен» располагается в чемпионате Бельгии на шестом месте, уступая три очка лидирующему «Генту». В минувшую пятницу «суперстарс» также одержали разгромную победу, со счётом 3:0 нанеся на выезде поражение «Вестерло».

С конца мая прошлого года «Антверпен» тренирует Марк ван Боммел, бывший полузащитник «Барселоны», выигравший с ней Лигу чемпионов в 2006 году. Но сейчас ван Боммел не смог подготовить свою нынешнюю команду к матчу против «сине-гранатовых». Ворота бельгийского клуба оказались распечатаны на одиннадцатой минуте. Жоау Фелиш в левой части чужой штрафной после передачи Гюндогана убрал мяч от Алдервейрельда и низом вонзил его в ближний угол. Бутез опустился на колено, только и того. 1:0.

«Блауграна» продолжала доминировать и к середине тайма довела своё превосходство до крупного. Де Йонг диспетчерским пасом вывел Фелиша по левому полуфлангу, тот навесил на дальний край вратарской, и Левандовски, не дав мячу опуститься на газон, проткнул его в сетку. Кулибали зря распластался почти что в шпагате – никак не смог он помешать Роберту, который забил свой сотый гол в еврокубках. Совсем скоро после этого Рафинья Диас подал с левого угла штрафной площади, а мяч срикошетил от Батая, дезориентировал Бутеза и по красивой дуге юркнул в дальний угол (3:0).

Своим единственным ударом до перерыва «Антверпен» отметился на 44-й минуте. Муджа тогда подобрал отскок после прострела партнёра с правого фланга и низом пробил примерно с линии штрафной площади. Ничего страшного там для тер Штегена не возникло, и он легко забрал мяч. При этом «Барселона» сама едва не забила на единственной компенсированной к первому тайму минуте. Бальде после очередного фирменного «сине-гранатового» розыгрыша, невзирая на пытавшегося помешать ему Батая, выстрелил с левого края вратарской мимо ближнего угла створа.

Пришлось всё-таки болельщикам «Барселоны» обождать 54-й минуты, чтобы отпраздновать четвёртый гол своих любимцев. Гости позволили хозяевам долго владеть мячом в их штрафной площади, и в конце концов Бальде легонько покатил на Гави, поразившего ближнюю (левую) девятку. Счёт формата матча «Барселоны» против «Бетиса» образовался на 66-й минуте, когда Рафинья Диас навесил с правой границы чужой штрафной площадки на дальнюю штангу, откуда не пробил Левандовски, зато забил Фелиш, оформив дубль. Это 5:0.

Могли каталонцы забивать и ещё, но ограничились уже достигнутыми успехами. Ямаль с Торресом перехватили эстафету у Фелиша с Рафиньей, которых заменили, но сами не отличились, хотя моменты имели. Не добрался до дубля и тем более до хет-трика либо покера Левандовски, не использовавший три серьёзных момента. «Антверпен» визуально самую острую свою атаку провёл с участием экс-игрока «Локомотива» Керка, появившегося на замену, но он оказался тогда в офсайде. В концовке ещё Иленикена в падении замыкал прострел с правого фланга, но в створ не попал.

В общем, голов на свет больше не родилось. «Барселона» одержала победу 5:0 второй раз подряд – напомним, что в минувшую субботу она разобралась с таким счётом в чемпионате Испании с «Бетисом». Очень внушительно стартовала команда Хави в нынешней Лиге чемпионов после провального для себя прошлогоднего розыгрыша этого турнира, где она не вышла из группы. Можно сказать, после двух таких сезонов. Хотя год назад в первом туре «Барселона» разгромила у себя дома «Викторию» Пльзень с похожим счётом 5:1.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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San13
20 Сентября 2023 в 00:04
Фелиш хорош, Канселу хорош, таких умных игроков давно Барсе не хватало. Сразу взаимодействие пошло топ уровня.
Молодежь надеюсь научится. А то как Бальде, одна беготня, а КПД почти на нуле.
Всех с победой.
Шарипов Тахир
20 Сентября 2023 в 00:07
Про Бальде согласен- эффективность ли его проходов ноль. Или почти ноль!
pol-black
20 Сентября 2023 в 00:21
да неплохо он открывался. и с Феликсом, и с Рафиньей, и с Торресом взаимодействовал. эффективность придёт с опытом.
Шарипов Тахир
20 Сентября 2023 в 00:02
Отличное начало! Будем надеяться, что , во первых, в этом сезоне будем в ЛЧ как можно ближе к финалу, во вторых, что атака Барсы будет и успешной,и удачливой, имея таких игроков, как Феликс, Ямал, Левандовский. Пора уже показать всем, что Барселона возрождается!
Bartimeus
20 Сентября 2023 в 00:02
Не слабее, чем матч с Бетисом, по моментам даже больше. Снова уверенно: движение, быстрые передачи в одно касание, в том числе и разрезающие - на правильном пути. Фелиш, Канселу, де Йонг, Левандовски - прямо пылают огнем. Да в общем страсть к атаке чувствовалась у всех, каждый хотел если не забить, то поучаствовать в атаке. Особенно те, кто на замену вышли, но после 5го гола мяч в ворота отказывался идти. а было примерно еще с пяток отличных шансов отличиться.
Радует Барса во втором матче кряду. Если игру в обороне сложно оценить, хотя от атакующего потенциала один восторг. Ну и грех не отметить, что бельгийцы абсолютно никакущие.
pol-black
19 Сентября 2023 в 23:56
хорошая была игра! как с Бетисом практически. пока что Барса доставляет только удовольствие. но соперники не из топовых команд. так что - будем посмотреть! пока же даже не могу сказать, кто сегодня неважно сыграл. сыграли хорошо все. ещё бы Ямал забил...
всех cules - с красивой победой и отличным началом ЛЧ в этом сезоне! вторая манита подряд... классно же )))
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