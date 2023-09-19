100-й гол Левандовски в еврокубках и дубль Фелиша: «Барселона» растерзала «Антверпен», второй раз подряд выиграв 5:0

В первом туре группы H Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса встречались «Барселона» и «Антверпен». Как и в других лигочемпионских матчах, перед стартовым свистком была объявлена минута молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко и наводнения в Ливии.

И «Барселона», и «Антверпен» являются действующими чемпионами своих стран. Но если выигрыш испанской Ла лиги позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов, то победителю чемпионата Бельгии для этого необходимо пройти один квалификационный раунд. В нём «Антверпен» обыграл греческий АЕК как в общем по итогам двухматчевого противостояния, так и в каждом матче по отдельности (1:0 плюс 2:1).

Если брать дела команд в текущих национальных чемпионатах, то там «Барселона» идёт на втором месте сразу позади мадридского «Реала», отставая от него на два балла. Каталонцы имеют в Примере четырёхматчевую победную серию, а в прошлом туре разгромили «Бетис» со счётом 5:0. «Антверпен» располагается в чемпионате Бельгии на шестом месте, уступая три очка лидирующему «Генту». В минувшую пятницу «суперстарс» также одержали разгромную победу, со счётом 3:0 нанеся на выезде поражение «Вестерло».

С конца мая прошлого года «Антверпен» тренирует Марк ван Боммел, бывший полузащитник «Барселоны», выигравший с ней Лигу чемпионов в 2006 году. Но сейчас ван Боммел не смог подготовить свою нынешнюю команду к матчу против «сине-гранатовых». Ворота бельгийского клуба оказались распечатаны на одиннадцатой минуте. Жоау Фелиш в левой части чужой штрафной после передачи Гюндогана убрал мяч от Алдервейрельда и низом вонзил его в ближний угол. Бутез опустился на колено, только и того. 1:0.

«Блауграна» продолжала доминировать и к середине тайма довела своё превосходство до крупного. Де Йонг диспетчерским пасом вывел Фелиша по левому полуфлангу, тот навесил на дальний край вратарской, и Левандовски, не дав мячу опуститься на газон, проткнул его в сетку. Кулибали зря распластался почти что в шпагате – никак не смог он помешать Роберту, который забил свой сотый гол в еврокубках. Совсем скоро после этого Рафинья Диас подал с левого угла штрафной площади, а мяч срикошетил от Батая, дезориентировал Бутеза и по красивой дуге юркнул в дальний угол (3:0).

Своим единственным ударом до перерыва «Антверпен» отметился на 44-й минуте. Муджа тогда подобрал отскок после прострела партнёра с правого фланга и низом пробил примерно с линии штрафной площади. Ничего страшного там для тер Штегена не возникло, и он легко забрал мяч. При этом «Барселона» сама едва не забила на единственной компенсированной к первому тайму минуте. Бальде после очередного фирменного «сине-гранатового» розыгрыша, невзирая на пытавшегося помешать ему Батая, выстрелил с левого края вратарской мимо ближнего угла створа.

Пришлось всё-таки болельщикам «Барселоны» обождать 54-й минуты, чтобы отпраздновать четвёртый гол своих любимцев. Гости позволили хозяевам долго владеть мячом в их штрафной площади, и в конце концов Бальде легонько покатил на Гави, поразившего ближнюю (левую) девятку. Счёт формата матча «Барселоны» против «Бетиса» образовался на 66-й минуте, когда Рафинья Диас навесил с правой границы чужой штрафной площадки на дальнюю штангу, откуда не пробил Левандовски, зато забил Фелиш, оформив дубль. Это 5:0.

Могли каталонцы забивать и ещё, но ограничились уже достигнутыми успехами. Ямаль с Торресом перехватили эстафету у Фелиша с Рафиньей, которых заменили, но сами не отличились, хотя моменты имели. Не добрался до дубля и тем более до хет-трика либо покера Левандовски, не использовавший три серьёзных момента. «Антверпен» визуально самую острую свою атаку провёл с участием экс-игрока «Локомотива» Керка, появившегося на замену, но он оказался тогда в офсайде. В концовке ещё Иленикена в падении замыкал прострел с правого фланга, но в створ не попал.

В общем, голов на свет больше не родилось. «Барселона» одержала победу 5:0 второй раз подряд – напомним, что в минувшую субботу она разобралась с таким счётом в чемпионате Испании с «Бетисом». Очень внушительно стартовала команда Хави в нынешней Лиге чемпионов после провального для себя прошлогоднего розыгрыша этого турнира, где она не вышла из группы. Можно сказать, после двух таких сезонов. Хотя год назад в первом туре «Барселона» разгромила у себя дома «Викторию» Пльзень с похожим счётом 5:1.

Кирилл Иванцов