​«ПСЖ» забивает в групповом раунде Лиги чемпионов уже 45 матчей кряду, начиная с 2015 года

Свои выступления в очередном турнире Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» начал с игры с победителем самого престижного клубного турнира футбольной Европы в 1997 году - дортмундской «Боруссией».

Первый же мяч французского клуба в этой игре означал, что «ПСЖ» продлил свою рекордную серию - команда забивает уже в сорока пяти матчах кряду в рамках группового раунда Лиги чемпионов. В последний раз ей это не удалось в далеком 2015 году, в игре против «Реала».

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Боруссией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.