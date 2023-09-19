Жиру подвёл итоги матча против «Ньюкасла»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру подвёл итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла», который завершился вничью со счётом 0:0.

Форвард отметил, что его команда имела много возможностей для того, чтобы поразить ворота соперников, но не хватило эффективности в завершении атак.

«Нам нужно сделать выводы, внести определённые коррективы, чтобы улучшить игру, и сосредоточиться на следующем матче. Это футбол, иногда лучше просто забыть о результате, но извлечь из него определённую пользу», - заявил Жиру в эфире Sky Italia.

Также в группе с «Миланом» и «Ньюкаслом» выступают «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».