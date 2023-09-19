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​«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в первом тайме

19 Сентября 2023 • 23:20 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Црвена Звезда
окончен

Действующий обладатель Лиги чемпионов, «Манчестер Сити», в первом туре группового раунда новой кампании встречается с сербской «Црвеной Звездой», и, как водится, провел первый тайм с позиции «альфа-команды» - лучший клуб Европы нанес по воротам сербов двадцать два удара, что стало абсолютным рекордом Лиги чемпионов по этому параметру за все время сбора статистических данных.

Правда, при этом подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли забить ни единого мяча.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «Црвеной Звездой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 


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Манчестер Сити Црвена Звезда
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