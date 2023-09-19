​Тонали: «Буду всегда помнить этот вечер»

Перешедшего в английский «Ньюкасл» Сандро Тонали фанаты «Милана», тем не менее, встретили очень тепло, скандируя его имя и фразу о том, что он, дескать, является одним из них. Сам Тонали также с теплотой отозвался об игре, в которой его новый клуб сумел сыграть по нулям с «Миланом» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

- Наслаждался каждой минутой матча. Этот день буду помнить всю свою жизнь. Не хочу показаться слишком приторным людям, но я люблю эту публику и эту команду, и никогда этого не скрывал. Было бы некрасиво скрывать, - философски заметил Тонали, слова которого цитирует pianetamilan.it.