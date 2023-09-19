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«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в первом тайме

19 Сентября 2023 • 23:00 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Црвена Звезда
1 1.09 X 12.00 2 31.00
2-й тайм

Игроки «Манчестер Сити» установили рекорд Лиги чемпионов по количеству нанесённых ударов по воротам за первый тайм. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Так, «горожане» нанесли 22 удара по воротам сербской «Црвены Звезды», семь из них - в створ. Предыдущий рекорд был установлен почти ровно 10 лет назад – тогда игроки мюнхенской «Баварии» (тоже действующего победителя ЛЧ, кстати) нанесли 21 удар по воротам чешской «Виктории».

Как ни парадоксально, лидируют после первого тайма не «горожане». В лидеры балканскую команду на последних минутах тайма вывел Осман Букари.

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Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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