«Црвена Звезда» обыгрывает «Манчестер Сити», сербы нанесли один удар, «горожане» - 22

Безумно не везёт действующему обладателю Кубка Лиги чемпионов УЕФА в первом матче на турнире. «Манчестер Сити» в первом тайме игры против белградской «Црвены Звезды» нанёс аж 22 удара по воротам сербских гостей, семь из них пришлись в створ.

Игроки сербского клуба сподобились лишь на один удар, который в конце первого тайма стал голевым, его автор – Осман Букари. Владение мячом – 71% на 29% в пользу «горожан», статистика по угловым - 10 на 0.

Следить за первым матчем «Манчестер Сити» и «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов в текстовом формате можно на нашем портале. По итогу первого тайма впереди балканская команда – 1:0.