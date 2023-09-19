Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Црвена Звезда» обыгрывает «Манчестер Сити», сербы нанесли один удар, «горожане» - 22

19 Сентября 2023 • 22:55 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Црвена Звезда
1 1.09 X 12.00 2 31.00
2-й тайм

Безумно не везёт действующему обладателю Кубка Лиги чемпионов УЕФА в первом матче на турнире. «Манчестер Сити» в первом тайме игры против белградской «Црвены Звезды» нанёс аж 22 удара по воротам сербских гостей, семь из них пришлись в створ. 

Игроки сербского клуба сподобились лишь на один удар, который в конце первого тайма стал голевым, его автор – Осман Букари. Владение мячом – 71% на 29% в пользу «горожан», статистика по угловым - 10 на 0.

Следить за первым матчем «Манчестер Сити» и «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов в текстовом формате можно на нашем портале. По итогу первого тайма впереди балканская команда – 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Црвена Звезда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
3
4.30 4.10 1.81
Видео
Окончен
Милан Милан
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
2.55 3.55 2.80
Видео
74 мин
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Порту Порту
1
3
3.75 3.75 2.00
Видео
74 мин
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Д Боруссия Д
2
0
1.78 4.10 4.50
Видео
74 мин
Барселона Барселона
Антверпен Антверпен
5
0
1.31 5.80 11.00
Видео
74 мин
Фейеноорд Фейеноорд
Селтик Селтик
1
0
1.74 4.10 4.70
Видео
74 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Црвена Звезда Црвена Звезда
2
1
1.09 13.00 27.00
Видео
74 мин
Лацио Лацио
Атлетико М Атлетико М
0
1
2.90 3.45 2.55
Видео
20.09.23 в 19:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Унион Берлин Унион Берлин
1.33 5.60 9.80
Видео
20.09.23 в 19:45
Галатасарай Галатасарай
Копенгаген Копенгаген
1.65 4.80 4.70
Видео
20.09.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
ПСВ ПСВ
1.57 4.50 5.80
Видео
20.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Интер Милан Интер Милан
2.85 3.50 2.55
Видео
20.09.23 в 22:00
Брага Брага
Наполи Наполи
3.55 3.80 2.07
Видео
20.09.23 в 22:00
Бенфика Бенфика
Зальцбург Зальцбург
1.49 4.70 7.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.68 4.30 5.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Севилья Севилья
Ланс Ланс
2.14 3.70 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
23:20 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в первом тайме
23:14 · Лига чемпионов
​Тонали: «Буду всегда помнить этот вечер»
23:00 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в первом тайме
22:55 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» обыгрывает «Манчестер Сити», сербы нанесли один удар, «горожане» - 22
22:47 · Лига чемпионов
«Антверпен» стал 33-й командой, которой Левандовски забивал в Лиге чемпионов
22:42 · Лига чемпионов
Левандовски стал самым возрастным автором гола за «Барселону» в Лиге чемпионов
22:32 · Лига чемпионов
Пиоли прокомментировал травму Меньяна
22:29 · Лига чемпионов
​Левандовски забил свой 100-й гол в еврокубках
22:22 · Лига чемпионов
​Пиоли: «Расстроены, что не выиграли»
21:43 · Италия. Серия А
«Милан» в матче с «Ньюкаслом» лишился основного вратаря
21:41 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» дожал «Янг Бойз» на старте Лиги чемпионов
21:30 · Лига чемпионов
«Фейеноорд» - «Селтик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:30 · Лига чемпионов
«Барселона» - «Антверпен»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 2
21:30 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:30 · Лига чемпионов
«Лацио» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем