«Антверпен» стал 33-й командой, которой Левандовски забивал в Лиге чемпионов

Вторничным вечером «Антверпен» стал 33-м соперником, которому форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забивал в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Opta Sports.

Только три футболиста забивали в престижном еврокубке большему числу команд. Это Лионель Месси (40 клубов), Криштиану Роналду (38 клубов) и Карим Бензема (34 клуба).

Ранее сообщалось, что поляк стал самым возрастным голеадором каталонцев в Лиге чемпионов.

Напомним, что в вечернем матче нападающий поразил ворота «Антверпена» на 19-й минуте матча. Следить за ходом событий игры можно в текстовой трансляции на нашем спортивном портале.