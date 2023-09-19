Левандовски стал самым возрастным автором гола за «Барселону» в Лиге чемпионов

Польский форвард Роберт Левандовски забил в первом же матче начавшегося сезона Лиги чемпионов - в первой игре группового раунда он поразил ворота бельгийского «Антверпена», это был второй мяч в матче, после которого быстро последовал и третий.

Как оказалось, Роберт Левандовски стал самым возрастным автором гола в составе «Барселоны» в Лиге чемпионов, сейчас ему 35 лет и 20 дней. Он побил прежнее свершение, которое принадлежало, конечно же, Лионелю Месси.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Антверпеном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.